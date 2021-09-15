Решения для повышения качества жизни разработают участники шестого полуфинала конкурса "Цифровой прорыв 2021"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - С 24 по 26 сентября пройдет шестой полуфинал конкурса "Цифровой прорыв 2021" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Его темой станет Общество. Качество жизни и социальная поддержка". В рамках хакатона участники смогут решить актуальные задачи от крупнейших коммерческих компаний и государственных органов. Регистрация открыта до 19 сентября. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

В рамках хакатона предусмотрено 7 задач. Кейс от Госкорпорации "Росатом" направлен на разработку программного решения – инструмента гибкого анализа и контроля за сменой кадрового состава организации. Задание, разработчиком которого является ДОМ.РФ, предложит конкурсантам создать инструмент взаимодействия между страховщиками и выгодоприобретателями при формировании электронных договоров страхования. Третий кейс от Департамента информационных технологий Москвы посвящен предоставлению субсидий с использованием технологий блокчейн. Кейс от акселератора "Транспортные инновации Москвы" направлен на построение "зелёных" маршрутов в приложении "Московский транспорт" на основе данных о состоянии окружающей среды. Также акселератор "Транспортные инновации Москвы" предложил участникам и другое задание – разработку новой технологии повышения конверсии в оплаты среди пассажиров наземного городского транспорта. В рамках испытания от Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области участникам предстоит разработать социальный маркетплейс помощи воспитанникам детских домов. А кейс от Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики нацелен на разработку цифрового решения анализа профиля бедности на территории Удмуртской Республики.

"В последней версии Индекса лучшей жизни ООН (за 2020 год) отмечается, что за последнее десятилетие Россия достигла успехов в улучшении качества жизни граждан. Тем не менее нам предстоит приложить еще много усилий, чтобы каждый гражданин нашей страны мог в полной мере удовлетворять свои материальные, образовательные и социальные потребности. Качественные улучшения возможны с помощью широкого проникновения технологий. Ипотека, субсидии для поддержки бизнеса, помощь воспитанникам детских домов, экологические маршруты для пешеходов – этим и другим важным темам посвящены кейсы шестого полуфинала конкурса "Цифровой прорыв". Разработчики, дизайнеры, продакт-менеджеры смогут внести свой вклад в развитие таких сервисов – участвуйте в этом социально значимом хакатоне и создавайте полезные и нужные решения", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Цифровые технологии могут и должны повышать качество жизни людей. Это, пожалуй, одна из главных целей их развития в нашей стране. Уже сейчас технологии позволяют кардинально улучшать нашу жизнь и работу в таких направлениях, как здоровье (запись к врачу онлайн, дистанционные консультации), образование (платформы онлайн-обучения, использование AR/VR-технологий), занятость (поиск работы онлайн, дистанционная работа, платформенная занятость, трудоустройство для людей с ограничениями по состоянию здоровья), взаимодействие гражданина и государства (госуслуги онлайн, онлайн-голосование, обратная связь). Отлично, что в рамках шестого полуфинала "Цифрового прорыва" у команд будет возможность разработать решения в этих направлениях, которые помогут улучшить качество жизни россиян", – подчеркнул директор РАЭК, руководитель конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.

Участники хакатона имеют возможность побороться за денежный приз в размере 4,5 млн рублей. Лучшие проекты конкурсантов будут внедрены и реализованы на практике. А топ-5 команд по каждому кейсу выйдут в финал соревнований.

Сегодня вчерашние участники хакатонов "Цифрового прорыва" продолжают развиваться в профессии, создают собственные стартапы, работают в штате крупнейших компаний России. Но главное – все они получают бесценный опыт, веру в себя и понимают, в каком направлении нужно двигаться дальше.

"Когда я узнал о конкурсе и решил принять участие, у меня не было команды. Знакомые программисты отказывались от участия, боялись. Я же не боялся и собрал команду на платформе "Россия – страна возможностей". Тот хакатон мы выиграли. Я не программист "Яндекса", не работаю в Mail.ru Group, но стоял на сцене в роли победителя хакатона. Это стало для меня отправной точкой, я понял, что только в начале большого пути. Позже был финал конкурса, где мы тоже одержали победу. После финала стало поступать достаточно много деловых предложений, сейчас я ИТ-предприниматель. Я верю в то, что все только начинается, все самое интересное впереди. Призываю всех не ждать сигналов, а сделать сегодня то, что разделит вашу жизнь на "до" и "после"", – рассказал победитель конкурса "Цифровой прорыв" Егор Богданов.

Участие в конкурсе могут принять команды IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте: https://leadersofdigital.ru/