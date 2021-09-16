В России отмечается 140 лет со дня образования системы госохраны

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная служба охраны отмечает 140 лет со дня своего образования: создания государственной охраны в России.

Впервые специальное ведомство, в задачи которого входило обеспечение безопасности первых лиц государства, было создано именно в этот день в 1881 году: тогда была образована Собственная его Императорского величества охрана, руководителем которой стал генерал-майор свиты Петр Черевин.

Предпосылками к появлению ведомства стала трагическая гибель императора Александра II в результате покушения террористов-народовольцев 1 марта 1881 года.

Созданная система впервые позволяла всесторонне и в непрерывном режиме обеспечивать охрану императора - во время его пребывания в Зимнем дворце, в Царском селе, в других резиденциях, во время поездок по Российской империи и за рубеж. Специальные меры безопасности предпринимались во время речных и морских путешествий, а также во время переездов государя-императора по железной дороге.

С развитием техники менялась и система охраны. В начале XX века был создан Императорский гараж - организация, которая смогла создать эффективную систему перевозки императора и его семьи на автомобильном транспорте. Несколько позднее появились специальные противовоздушные подразделения, специальные артиллерийские батареи, которые охраняли государя-императора во время пребывания в резиденциях под Петербургом и в самом Петербурге. С 1914 года подобная охрана обеспечивала жизнь императора и в ставке верховного главнокомандования, когда он выезжал на фронт.

Об успехе созданной системы охраны свидетельствовал тот факт, что вплоть до февральской революции 1917 года ни одного успешного покушения на высших руководителей государства и членов их семей не произошло. В 1917 году существовавшая система государственной охраны была упразднена. Но покушения на жизнь Владимира Ленина, одно из которых закончилось тяжелым ранением, привели к ее воссозданию. В 1918 году формируется специальное отделение при президиуме ВЧК, которое отвечает за охрану высших государственных деятелей РСФСР.

За несколько десятилетий советской власти система государственной охраны подвергалась многократным реорганизациям, пока в 1954 г. не был образован КГБ при СМ СССР, одним из самых значимых подразделений которого стало 9 Управление охраны руководителей партии и правительства, которое выполняло функции государственной охраны до 1990 года.

В 1990-1991 годах была сформирована Служба охраны президента СССР, ставшая правопреемником 9-го Управления КГБ. В 1991 году органы государственной охраны были объединены в рамках Главного управления охраны РФ. В 1993-1996 гг. как самостоятельное ведомство в сфере государственной охраны существовала Служба безопасности президента РФ.

27 мая 1996 года был принят закон "О государственной охране", в соответствии с которым была создана Федеральная служба охраны России, а 2 августа 1996 года утверждено Положение о Федеральной службе охраны РФ. В июле 1996 года Служба безопасности президента РФ была объединена с Федеральной службой охраны России. В марте 2003 года при ФСО России была создана Служба специальной связи и информации, с 2004 года она является структурным подразделением ФСО России.

В настоящее время должность директора ФСО занимает генерал армии Дмитрий Кочнев.