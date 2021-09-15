Экс-замглавы службы пожаротушения осужден в Перми за мошенничество

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Кировский суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего заместителя начальника службы пожаротушения - начальника дежурной смены службы пожаротушения федеральной противопожарной службы ФГКУ "7 отряд ФПС по Пермскому краю" за пособничество в мошенничестве.

"С марта 2015 года по декабрь 2017 года подсудимый содействовал хищению бюджетных средств ГУ МЧС России по Пермскому краю в сумме более 790 тыс. рублей. В частности, мужчина фиктивно трудоустроил гражданина на должность пожарного в пожарную часть", - сообщила прокуратура региона.

В пресс-релизе не уточняется имя подозреваемого. Между тем, местные СМИ сообщают, что это Виталий Ковтун, сын бывшего министра безопасности Прикамья Андрея Ковтуна. "Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Еще два фигуранта

Ранее сообщалось, что в августе 2020 года Кировский суд Перми вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника Приволжского регионального центра МЧС РФ по государственной противопожарной службе (сейчас эта структура упразднена) Андрею Ковтуну за мошенничество в крупном размере.

Он был приговорен к 3 годам и 8 месяцам условно и штрафу в 50 тыс. рублей. Его сообщник - экс-начальник ФГКУ "7 отряд федеральной противопожарной службы по Пермскому краю" был оштрафован.

На сайте регионального управления СК сообщалось, что экс-замначальника Приволжского регионального центра (ПРЦ ) МЧС РФ был задержан в декабре 2019 года. По данным следствия, работая в МЧС, он поручил начальнику ФГКУ "7 отряд федеральной противопожарной службы по Пермскому краю" фиктивно устроить своего знакомого на работу в пожарную часть Перми. При этом с 2013 по 2017 годы трудоустроенный мужчина там фактически не работал, но ему выплачивали зарплату и иные выплаты - всего более 790 тыс. рублей. Все это время трудоустроенный в пожарную часть мужчина фактически работал егерем в охотничьем хозяйстве, одним из учредителей которого был обвиняемый замначальника ПРЦ.

Похищенными деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению. Причиненный ГУ МЧС РФ по Пермскому краю ущерб обвиняемые возместили в полном объеме.

Ковтун в апреле 2015 года был уволен с должности замначальника ПРЦ МЧС России (упразднен в 2018 году - ИФ). До 2017 года он был заместителем начальника управления МЧС по Пермскому краю, а затем возглавил министерство территориальной безопасности Прикамья, где проработал до января 2019 года.