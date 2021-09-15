S7 откроет первый в РФ цех по капитальному ремонту авиадвигателей Airbus и Boeing

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - S7 Technics (входит в группу S7 Владислава Филева и его семьи) планирует открыть первую в РФ площадку для капитального ремонта двигателей CFM56 и вспомогательных силовых установок (ВСУ) Honeywell. И те, и другие устанавливаются на самые популярные в мире самолеты семейств Airbus A320ceo и Boeing 737NG.

Производственные мощности будут расположены на территории аэропорта "Шереметьево", говорится в сообщении S7. Там будет проводиться полная разборка силовых установок, чистка деталей, узлов и агрегатов, инспекция и последующий ремонт либо замена.

Площадка S7 Technics даст возможность "как S7 Airlines, так и другим перевозчикам проводить капитальный ремонт двигателей в России, а не отправлять их за рубеж", заявил директор по ремонту силовых установок компании Алексей Старков, которого цитирует пресс-служба.

"Это позволит сократить временные и финансовые затраты авиакомпаний. Мы ожидаем, что максимальная производственная мощность цеха составит до 100 отремонтированных ВСУ и до 42 отремонтированных двигателей в год", - сказал он.

Открытие секции по ремонту ВСУ Honeywell ожидается в первом квартале 2022 года, работы на двигателях CFM56 - с середины того же года. Деятельность цеха будет осуществляться в рамках сертификатов Европейского агентства по безопасности авиаперевозок (EASA) и Федеральной авиационной администрации США (FAA).

В "Шереметьево" базируются ближайшие конкуренты S7 Airlines – входящие в одну группу "Аэрофлот", "Победа" и "Россия". Сама S7 выполняет московские рейсы через аэропорт "Домодедово".

S7 Technics выполняет работы по базовому и оперативному техническому обслуживанию воздушных судов производства Boeing, Airbus, Embraer и "Иркута" (Superjet 100).