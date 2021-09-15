Вылетевший в Москву самолет вернулся в Йошкар-Олу из-за отказа двигателя

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В среду вечером Bombardier CRJ-100 авиакомпании "РусЛайн", который вылетел из Йошкар-Олы в Москвы, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей. По факту началась прокурорская проверка, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Посадка в Йошкар-Оле прошла в штатном режиме в 19:45, никто не пострадал, самолет не получил повреждений, отметили в ведомстве. На борту было 50 пассажиров и три члена экипажа.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место выехала следственно-оперативная группа.