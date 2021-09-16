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Новое судно "Павел Леонов" прибыло на Сахалин для перевозок на Курилы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Грузопассажирское судно "Павел Леонов", построенное на Невском судостроительно-судоремонтном заводе для перевозок между Сахалином и Курильскими островами, в четверг прибыло в порт Корсаков (юг Сахалина), сообщает пресс-служба областного правительства.

"Теплоход "Павел Леонов" сегодня (утром в четверг - ИФ) достиг сахалинского берега. Теперь на курильской линии будут курсировать уже три теплохода. Они надежно свяжут Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан", - говорится в сообщении.

Аналогичное судно "Адмирал Невельской", построенное на том же заводе, в апреле прибыло на Сахалин и с июня ходит по маршруту Корсаков - Кунашир - Шикотан - Итуруп. Цены на билеты на этот рейс, по поручению главы региона, держатся на прежнем уровне: стоимость поездки в каюте обычной категории составляет 3 тыс. 255 рублей в одну сторону (при покупке в кассе перевозчика).

Долгое время на курильском направлении работало только одно пассажирское судно - "Игорь Фархутдинов" 1990-х годов постройки.

Как сообщалось, в августе 2018 года сахалинские власти разместили на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" заказ на строительство двух грузопассажирских судов ледового класса Arc4 общей стоимостью 4 млрд 697 млн 920 тыс. рублей для перевозок между Сахалином и Курилами. Источник финансирования строительства - собственные средства АО "Сахалинлизингфлот" (принадлежит Минимущества Сахалинской области), ранее выделенные компании из областного бюджета.

Оба новых судна длиной 75 м, шириной 16 м имеют повышенный ледовый класс и приспособлены к длительной автономной работе в любое время года. Они оснащены двумя двигателями мощностью по 1800 кВт и смогут перевозить до 146 пассажиров, шесть автомобилей на палубе и 24 двадцатифутовых контейнера. Для самостоятельной выгрузки суда оснащены краном грузоподъемностью 30,5 тонны. На обоих судах предусмотрены одно-, двух- и четырехместные каюты для семей с детьми. Также есть каюты, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сахалин Курилы Павел Леонов

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