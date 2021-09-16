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В четырех регионах Дальнего Востока рекордно выросло энергопотребление

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, входит в группу "РусГидро") по итогам 8 месяцев 2021 года отмечает рекордный за 15-летнюю историю компании рост энергопотребления в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.

В сообщении ДЭК говорится, что с начала 2021 года жителям и предприятиям четырех регионов Дальневосточного федерального округа потребовалось на 591 млн кВт.ч больше электроэнергии в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Примерно пропорционально энергопотребление выросло у двух категорий клиентов – населения (+162 млн кВт.ч к январю-августу 2020 года) и малого бизнеса (+135 млн кВт.ч).

Рост у крупных промышленных предприятий составил 44 млн кВт.ч, в сельском хозяйстве – 18 млн кВт.ч.

"Тот факт, что потребности в ресурсе растут, примерно пропорционально как по населению, так и по малому бизнесу, говорит не только о развитии человеческого капитала, но и об экономической привлекательности региона для предпринимательства", - сказал исполнительный директор ПАО "ДЭК" Александр Юров, слова которого приведены в сообщении.

Тенденция роста отмечена сразу в четырех регионах, но наибольший прирост наблюдается в Приморском крае, на этот регион приходится 56% возросшей нагрузки.

"Дальневосточная энергетическая компания" является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне оптового рынка электроэнергии. Компания ежегодно покупает порядка 31,6 млрд кВт.ч.

Дальневосточная энергетическая компания ДЭК РусГидро

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