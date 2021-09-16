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Прокуратура заинтересовалась соседством лука и средства от грызунов в томском магазине

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура инициировала проверку информации о нарушении товарного соседства в супермаркете сети "Светофор" в Томске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области в четверг.

Уточняется, что проверка проводится после того, как в средствах массовой информации появилось пользовательское видео, на котором видно, что в одном из супермаркетов торговой сети "Светофор" продовольственный товар, в частности, лук лежит рядом со средством от грызунов.

Ведомство в ходе проверки даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в супермаркете.

Томск

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