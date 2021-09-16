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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Автобус Neoplan столкнулся с грузовиком "КАМАЗ" на трассе в Нижнетуринском районе Свердловской области, есть пострадавшие, сообщает региональное управление ГИБДД.

"В результате ДТП пострадали 47-летний водитель и четыре пассажира автобуса Neoplan. С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь в сторону Серова, не убедился в безопасности маневра при обгоне, в результате чего столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который в этот момент совершал поворот налево.

Автоинспекторам водитель автобуса пояснил, что вез 22 вахтовиков из Перми в Ханты-Мансийский автономный округ. По его словам, при совершении обгона полоса была свободна. Грузовик, по его данным, начал поворачивать неожиданно.

По данным ГИБДД, водитель "КАМАЗа" перевозил известь. По его словам, он заблаговременно включил сигнал поворота и перед маневром убедился в отсутствии помех. Затем почувствовал удар в заднюю часть прицепа, после чего груз высыпался на проезжую часть.

Водитель грузовика в автоаварии не пострадал.

Оба водителя, согласно результатам освидетельствования, в момент происшествия были трезвы, уточняет ГИБДД.

ДТП произошло накануне вечером на 230 км автодороги "Екатеринбург-Серов".

Свердловская область ДТП

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