Самолет рейса Иркутск - Москва экстренно сел в Новосибирске

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота", выполнявший в четверг рейс 1443 Иркутск - Москва, экстренно приземлился в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе новосибирского аэропорта "Толмачево".

"Пассажир госпитализирован в областную больницу, его состояние удовлетворительное", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ориентировочное время вылета самолета - 15:50 местного времени (11:50 по Москве), проводится дополнительный осмотр воздушного судна по причине превышения посадочного веса.