Потолок обрушился в подъезде жилого дома в Кемерове

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Обрушение перекрытий в подъезде аварийного жилого дома произошло в Кировском районе города Кемерово.

Местный житель опубликовал в соцсетях видео, на котором виден подъезд и фрагменты обрушившихся перекрытий потолка. Автор видео уточняет, что инцидент произошел на Каркасной улице в Кировском районе Кемерово, в результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе мэрии "Интерфаксу" сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники городской службы спасения, комитета соцзащиты и инженеры. "По результатам обследования будет составлен акт и принято решение о дальнейших действиях", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в доме проживают 25 человек.

Согласно данным из открытых источников, дом 1952 года постройки был признан аварийным в конце 2019 года, расселение и снос должны завершиться в декабре 2029 года.

За последние полгода это третий подобный инцидент в Кемерово. В мае и сентябре потолки обрушивались в жилых домах Центральном районе города, тоже построенных в 1950-е годы. В обоих случаях никто не пострадал.