В Иваново завели уголовное дело после стрельбы из свадебного кортежа

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Полиция в Иваново возбудила уголовное дело в отношении участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу на улицах города, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Ранее в интернете был распространен видеоролик, на котором свадебный кортеж передвигается с нарушением правил дорожного движения и стрельбой. Событие имело место 12 сентября текущего года.

Уголовное дело по данному факту расследуется по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Кроме того, два водителя свадебного кортежа и один пассажир привлекаются к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, говорится в сообщении.

Работа по установлению всех причастных к произошедшему продолжается.

Отмечается, что нарушители ПДД признали свою вину и принесли публичные извинения.