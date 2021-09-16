Ударивший пассажирку-инвалида таксист стал фигурантом двух дел

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге СК возбудил уголовное дело в отношении водителя социального такси, который не меньше одного раза ударил пассажирку - инвалида I группы, которая замешкалась по пути к машине из поликлиники, сообщили в управлении комитета.

По версии следствия, конфликт водителя и пассажирки случился днем 15 сентября у поликлиники №38 на Кавалергардской улице. Водитель соцтакси подъехал за женщиной по социальной заявке. Он ее оскорблял и не меньше одного раза ударил.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК). Следователи выяснили, в какой организации работает этот водитель, затребовали у этой компании документы и вызвали ее руководство на допрос.

Кроме того, следствие заберет у МВД уголовное дело о хулиганстве, возбужденное по факту этого же конфликта

В городском комитете по социальной политике уточнили, что заказ выполнял водитель компании ООО "Такси Блюз", который уже уволен. В ведомстве считают его поведение "некорректным и требующим официальных извинений".

В интервью "Фонтанке.ру" председатель комитета Александр Ржаненков сказал, что это не первый инцидент, который происходит с этой службой такси, и отметил, что власти намерены приостановить отношения с этой компанией. "Он (водитель - ИФ) опозорил не только себя, он позорил компанию, город и других своих коллег", - сказал чиновник.

Очевидец инцидента Алена Дерен рассказала НТВ, что таксист начал кричать на пациентку еще по телефону, когда она только выходила из поликлиники.

"Когда женщина добралась до машины и села в салон, водитель начал требовать, чтобы она побыстрее закрыла дверь. Пенсионерка не выдержала оскорблений и решила выйти из машины. Тогда таксист развернулся и несколько раз ударил ее по голове, а потом плюнул в лицо", - пересказывает НТВ.

Дерен записала на видео часть конфликта. Она ругала таксиста за обращение с пассажиркой, в результате досталось и ей. В четверг она сообщила Readovka, что водителя задержали.