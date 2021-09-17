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Российские военные провели очередное испытание ракеты системы ПРО

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ осуществило очередной испытательный пуск на полигоне в Казахстане новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - цитирует Минобороны РФ в пятницу командира дивизии 1-ой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-майора Сергея Грабчука.

Пуск ракеты осуществлен расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России 16 сентября, следует из официального видео Минобороны РФ. На кадрах с полигона Ракетных войск стратегического назначения РФ "Сары-Шаган" в Казахстане видно, как военные грузят ракету в шахту и производят испытательный пуск.

Предыдущий раз Минобороны РФ сообщало об испытательном пуске новой ракеты системы ПРО на полигоне в Казахстане 26 апреля.

На протяжении последних нескольких лет Минобороны РФ сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты на полигоне "Сары-Шаган". Летно-конструкторские испытания считаются завершенными после 10 успешных пусков, затем ракета может быть принята на вооружение.

Ранее в Космическом командовании США заявили, что новая российская противоракета представляет вызов для интересов США в околоземном пространстве. По словам военных США, эта российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите.

В июле 2020 года главком ВКС РФ Сергей Суровикин сообщил, что новыми противоракетами усилят систему ПРО Москвы.

В июне 2019 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что модернизацию системы ПРО Москвы планируется завершить к 2022 году. Сообщалось, что ПРО Москвы обеспечивает система второго поколения, которая находится на боевом дежурстве с 1995 года. В ее составе - комплексы А-135, оснащенные противоракетами ближнего перехвата.

Также сообщалось о разработке в России противоракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. Согласно сообщениям СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 может быть средством поражения нового комплекса ПРО А-235, который разрабатывается в дополнение к развернутому вокруг Москвы комплексу А-135. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.

Противоракетную оборону Москвы и Центрального промышленного района обеспечивает Первая армия ПВО-ПРО ВКС РФ.

Минобороны РФ

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