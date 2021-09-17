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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские в Воронежской области устанавливают обстоятельства гибели пяти человек, в том числе трехлетнего ребенка, в ДТП с участием пьяного водителя "КамАЗа", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в 00:15 в Панинском районе на 283-м км федеральной автодороги Р-298 "Курск-Саратов". По предварительным данным, водитель "КамАЗа" наехал на стоящий автомобиль Ford Fusion и грузовой автомобиль Volvo, которые остановились из-за ранее совершенного ДТП.

В результате аварии погибли пять человек: водитель автомобиля Ford Fusion и ее четыре пассажира, жители Аннинского района 47,43, 34 лет и трехлетний ребенок, а также пострадали водитель "КамАЗа" и пассажирка легковой машины.

Отмечается, что, согласно результатам освидетельствования, водитель "КамАЗа" находился в состоянии алкогольного опьянения (0,9 мг/л).

Воронежская область

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