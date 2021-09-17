Минсельхоз не увидел существенного роста цен на птицу и яйца в РФ

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ назвал стабильной ситуацию на рынке птицеводческой продукции, цены - "в пределах сезонных тенденций".

В сообщении ведомства подчеркивается, что существенных колебаний цен не отмечается.

Согласно документу, после снижения в конце прошлого и начале текущего года из-за ряда ветеринарных, технологических и экономических факторов за 8 месяцев производство уже приблизились к уровню аналогичного периода прошлого года и полностью восстановилось в соотношении август к августу.

Объем предложения яиц на рынке последние три месяца держится выше уровня прошлого года, подчеркивает Минсельхоз.

В ведомстве ожидают, что по итогам года показатели по производству мяса птицы и яиц будут сопоставимы с результатами 2020 года. Там заверили, что для этого созданы все необходимые условия.

В пятницу "Ведомости" написали, что торговые сети уведомили Минпромторг о планах поставщиков повысить цены на куриное мясо и яйца. Этот вопрос обсуждался на совещании в ведомстве 16 сентября. Рост стоимости некоторых продуктов из мяса птицы подтвердил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Например, оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах в европейской части России недавно установила годовой рекорд в 250-260 рублей за 1 кг, цена тушки бройлера достигла 140-150 рублей за 1 кг.

Что касается яиц, то, по данным гендиректора птицефабрики "Синявинская" Артура Холдоенко, в августе закупочная цена на них была на уровне 27-32 рублей за десяток. Новые контракты на следующие полгода (сентябрь-февраль), по его словам, заключены уже по цене 65 рублей.

В связи с этим Минпромторг сообщил, что торговые сети периодически получают уведомления о возможном увеличении закупочной цены от своих партнеров-поставщиков по различным товарам. Как правило, поставщики объясняют такие запросы ростом издержек и себестоимости.

"Такие повышения цен далеко не всегда принимаются, и даже если принимаются, не всегда находят соответствующее отражение в росте розничной цены на полке", - отмечает ведомство.