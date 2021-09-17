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РКН потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта Мосгоризбиркома

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Twitter Inc с требованием в максимально короткие сроки пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Данный аккаунт создан для информирования граждан о выборах, проходящих в Российской Федерации. Из-за действий Twitter Московская городская избирательная комиссия была вынуждена открыть новый аккаунт", - говорится в сообщении РКН.

В письме ведомства отмечается, что "данные действия администрации Twitter расцениваются как иностранное вмешательство в проходящую в настоящий момент в РФ избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти".

Ранее СМИ сообщили, что заблокирован был старый аккаунт Мосгоризбиркома. В свою очередь, замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил "Интерфаксу", что "аккаунт Мосгоризбиркома работает в обычном режиме".

Роскомнадзор Мосгоризбирком РКН Twitter

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