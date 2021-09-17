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В Дагестане 30 человек госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Десятки человек, в том числе дети, госпитализированы в Дагестане с признаками острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора в пятницу.

"17 сентября в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД "Республиканский кожно-венерологический диспансер" с признаками острой кишечной инфекции госпитализировано 30 человек, в том числе 20 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние всех пострадавших преимущественно средней степени тяжести.

"ЧП произошло в одной из религиозных организаций города Махачкалы. Специалистами управления Роспотребнадзора по Дагестану незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования и ликвидации очага", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что исследуются пробы пищи, воды, смывов с объектов внешней среды, идет обследование заболевших и контактных, и лиц, готовивших еду.

"Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по региону", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор Дагестан

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