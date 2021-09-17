В избиркоме Севастополя опровергли сообщения о вбросах на выборах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вбросов на выборах в Севастополе не было; на видео, о котором сообщалось, что на нем зафиксированы нарушения, попало введение бюллетеней после голосования на дому, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской избирательной комиссии в пятницу.

"Когда КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) после 20:00 переводят в переносной режим, туда вводят бюллетени из переносных ящиков, с помощью которых надомники проголосовали. Это позволяет нам не использовать сейф-пакеты", - сказали в избиркоме.

Ранее в соцсетях появились видео, о которых сообщалось, что на них якобы зафиксированы вбросы бюллетеней на нескольких севастопольских участках после 20:00.

Севастополь второй раз принимает участие в выборах депутатов Госдумы в статусе российского региона. Это один из семи субъектов России, где доступно электронное голосование. В городе образован один одномандатный округ, по которому зарегистрировались семь кандидатов. Работают 180 постоянных избирательных участков, каждый из которых оснащен комплексами обработки бюллетеней, и шесть временных.

В предыдущем созыве Госдумы Севастополь представлял один депутат, который был избран от "Единой России".

17-19 сентября в Севастополе также выберут одного депутата на вакантное место в Заксобрание и законодателей восьми муниципалитетов.

Явка российских избирателей на выборах депутатов Госдумы на 20:00 (по московскому времени) в первый день голосования составила 16,85%.