Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 км

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Карымский вулкан на Камчатке в субботу выбросил столб пепла на высоту до 2500 метров над уровнем моря, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

"Пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние 38 километров в сторону Кроноцкого залива. На его пути населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Для Карымского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп, по данным МЧС, там нет.

Карымский (высота - 1536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.