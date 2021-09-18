Прогулочный катер в Петербурге столкнулся с опорой моста и затонул

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения катера с опорой моста в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

По предварительным данным, катер "Премьера" следовал по Большой Невке и столкнулся с опорой Гренадерского моста около пяти утра субботы, получил повреждения и начал тонуть.

Отмечается, что на борту находились четыре человека, все спаслись, трое в больнице.

Судно подтоплено у Кантемировского моста, его пытаются вытащить из воды. Разлива горючего не произошло.

На место происшествия выехали представители транспортной прокуратуры и сотрудники правоохранительных органов.