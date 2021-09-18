Микроавтобус с туристами перевернулся под Вологдой

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Микроавтобус с московскими туристами перевернулся под Вологдой, сообщает в субботу пресс-служба областного управления МЧС.

Согласно сообщению, микроавтобус "Mercedes-Benz" следовал на экскурсию из Москвы в Череповец. В салоне находилось 20 пассажиров. Около 5:30 утра на 11-м километре обхода около деревни Дмитриевское автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Пострадали 11 пассажирок автобуса в возрасте от 33 до 65 лет. Все они жительницы Москвы и Московской области. Пострадавших доставили в Вологодскую областную больницу.

Как уточнили в пресс-службе, погибших в результате ДТП нет.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС России, полиции и скорой медицинской помощи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.