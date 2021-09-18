Центр мозга ФМБА исследовал новый препарат для лечения ишемического инсульта
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА и РНИМУ им. Пирогова закончили третью фазу исследования нового тромболитического препарата для лечения ишемического инсульта, который может стать более доступной заменой единственному существующему лекарству при этом заболевании из тромболитиков, который применяют уже 40 лет.
В центре рассказали "Интерфаксу", что результаты исследования нового препарата неиммуногенной стафилокиназы опубликованы в одном из наиболее авторитетных медицинских журналов – The Lancet Neurology.
Ишемический инсульт является наиболее распространенным типом инсульта. При возможности начала лечения в течение первых шести часов от появления симптомов, одним из наиболее эффективных подходов является тромболитическая терапия, направленная на растворение тромба внутри сосуда.
Разработанные ранее тромболитические препараты, основанные на использовании белков, выделенных из бактерий, мочи человека и слюны летучих мышей, сейчас не применяются при инсульте из-за высокого риска внутричерепных кровоизлияний. Единственным препаратом, использующимся при тромболитической терапии острого ишемического инсульта, уже около 40 лет является альтеплаза и его рекомбинантный аналог.
Между тем белок стафилокиназы, используемый в новом препарате, был выделен и очищен еще в 1948 году, его пытались применять в качестве тромболитического средства, но у пациентов быстро вырабатывались нейтрализующие антитела. Однако модифицированная стафилокиназа лишена этого недостатка, при этом сохраняя высокую тромболитическую активность. Данный препарат был зарегистрирован в 2012 году в России для лечения инфаркта миокарда.
Проведенное российскими учеными клиническое исследование может стать основой для более широкого применения неиммуногенной стафилокиназы у пациентов с ишемическим инсультом. По клинической эффективности и количеству серьезных нежелательных явлений стафилокиназа и применяемая сейчас альтеплаза достоверно не отличаются, но новая стафилокиназа может сделать терапию более доступной и безопасной.