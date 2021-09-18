Центр мозга ФМБА исследовал новый препарат для лечения ишемического инсульта

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА и РНИМУ им. Пирогова закончили третью фазу исследования нового тромболитического препарата для лечения ишемического инсульта, который может стать более доступной заменой единственному существующему лекарству при этом заболевании из тромболитиков, который применяют уже 40 лет.

В центре рассказали "Интерфаксу", что результаты исследования нового препарата неиммуногенной стафилокиназы опубликованы в одном из наиболее авторитетных медицинских журналов – The Lancet Neurology.

Ишемический инсульт является наиболее распространенным типом инсульта. При возможности начала лечения в течение первых шести часов от появления симптомов, одним из наиболее эффективных подходов является тромболитическая терапия, направленная на растворение тромба внутри сосуда.