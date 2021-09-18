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Хроника последних дней СССР

Явка на парламентских выборах во второй день голосования составила 31,51%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Явка российских избирателей на выборах депутатов Госдумы на 20:00 (по московскому времени) во второй день голосования составила 31,51%, сообщили в субботу в Центризбиркоме России.

"Явка на выборах депутатов Госдумы на территории РФ составила 31,51%", - сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

В комиссии отметили, что соответствующий показатель - это явка российских граждан при традиционном голосовании на выборах в Госдуму на избирательных участках, то есть без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В России с 17 по 19 сентября включительно с 08:00 до 20:00 часов (по местному времени) проходит трехдневное голосование на выборах различного уровня.

В этот период пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней во всех 85 субъектах России. Большинство из них - это выборы муниципального уровня. В 46 регионах состоятся выборы в органы государственной власти субъектов РФ: в 9 регионах пройдут выборы высших должностных лиц субъектов страны (в Мордовии, Туве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях), в 39 субъектах - выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов России. Еще в трех регионах - в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии главы субъектов будут избираться депутатами законодательного собрания субъектов по представлению президента.

По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.

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