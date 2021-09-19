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В России за сутки выявили почти 20,2 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили почти 20,2 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 174 случая, умерли за сутки 793 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Вторые сутки подряд число новых заболевших COVID-19 в РФ превышает 20 тысяч, при этом к утру воскресенья в РФ выявлено на 155 случаев меньше, чем накануне: в субботу оперштаб сообщил о 20 329 новых пациентах.

Снижение числа новых случаев отмечено в Москве: за минувшие сутки в столице зафиксировано 2 376 случаев, в субботу их было 2 746.

Вместе с тем рост продолжается в Петербурге: здесь за сутки выявили 1 834 новых случая, в субботу сообщалось о 1 791 случае, в Московской области - 1 004 новых заболевших против 915 накануне.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 793 пациента, наибольшее число умерших в Москве - 49, в Санкт-Петербурге - 40, в Свердловской области - 37.

Еще 507 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Свердловской области, 502 - в Самарской области, 492 - в Воронежской области, 466 - в Нижегородской области, 464 - в Ростовской области, 455 - в Пермском крае, 372 - в Омской области, 370 - в Иркутской области, 365 - в Челябинской области, 350 - в Ставропольском крае, 348 - в Красноярском крае, 338 - в Оренбургской области, 337 - в Волгоградской области, 317 - в Башкирии, 302 - в Ульяновской области, 291 - в Хабаровском крае, 279 - в Саратовской области, 271 - в Архангельской области, 258 - в Крыму. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии 7 млн 274 тыс. 928 случаев коронавирусной инфекции, 198 218 умерших и 6 млн 498 тыс. 682 выписанных, в том числе 13 418 выписаны за последние сутки.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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