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Явка на выборах в Госдуму в РФ на третий день голосования превысила 35%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Явка российских избирателей на выборах депутатов Госдумы на третий день голосования составила 35,69%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Явка на выборах депутатов Госдумы на территории РФ составила 35,69%", - сказала она в информационном центре ЦИК в воскресенье.

Максимальная явка, как сообщила Памфилова, отмечена в республике Тыва (67,27%), Кабардино-Балкарии (69,18%) и Чеченской республике (76,15%).

Минимальная явка на выборы зафиксирована в Санкт-Петербурге (20,69%), Ярославской области (21,7%) и Владимирской области (21,97%).

В России с 17 по 19 сентября проходит голосование на выборах различного уровня.

ЦИК РФ Элла Памфилова

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