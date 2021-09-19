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Энергоблок №2 Ростовской АЭС включили в сеть после ремонта

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Энергоблок №2 Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР), сообщается в воскресенье в телеграм-канале Росэнергоатома.

"В настоящее время энергоблок находится на номинальном уровне мощности", - говорится в сообщении.

В период ППР выполнены капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива, ремонт основного оборудования реакторной установки и всех трех систем безопасности. Также произведен ремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата, турбогенератора и основного оборудования турбинного отделения.

Как сообщалось, 2 августа Ростовская АЭС вывела второй энергоблок в капитальный планово-предупредительный ремонт (ППР) сроком на 34 суток.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска.

На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 - в 2010 году, №3 - в 2015 году, №4 - в 2018 году.

Ростовская АЭС Росэнергоатом

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