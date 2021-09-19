Энергоблок №2 Ростовской АЭС включили в сеть после ремонта

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Энергоблок №2 Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР), сообщается в воскресенье в телеграм-канале Росэнергоатома.

"В настоящее время энергоблок находится на номинальном уровне мощности", - говорится в сообщении.

В период ППР выполнены капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива, ремонт основного оборудования реакторной установки и всех трех систем безопасности. Также произведен ремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата, турбогенератора и основного оборудования турбинного отделения.

Как сообщалось, 2 августа Ростовская АЭС вывела второй энергоблок в капитальный планово-предупредительный ремонт (ППР) сроком на 34 суток.