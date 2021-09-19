В Минобороны РФ исключили возможность принуждения военных к голосованию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - У руководства Минобороны РФ нет данных о принуждении военнослужащих к голосованию на парламентских выборах.

"На самом деле это, видимо, слухи. У нас такой информации нет", - сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков на брифинге в Центризбиркоме РФ в воскресенье, добавив, что он полностью исключает подобные случаи.

"Мы, например, проводили селекторное совещание с теми людьми, которые отвечают за организацию этой работы в Вооруженных силах РФ с завидной регулярностью. И мы действительно ставили вопросы следующим образом: не гнаться за явкой. Это, если хотите, была новелла этого года. Задача: создать условия для всех желающих принять (участие) в голосовании", - сказал Панков.

"Те цифры, которые я сегодня озвучил, они меня приятно удивляют - 99,8% военного электората на данный момент уже проголосовало. Восточный военный округ - 100%, Центральный военный округ - 100%", - сообщил он.

Ранее Панков сказал в Центризбиркоме РФ: "Всего в выборах принимают участие более 1 миллиона 200 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов. Подчеркну, что основная часть военного электората голосует на общих избирательных участках, по месту прописки".

В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек. 1 млн 013 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.