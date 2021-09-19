Предварительная явка на выборах в Госдуму в Башкирии составила 69%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах депутатов Госдумы и представительных органов местного самоуправления в Башкирии, по предварительным данным, составила 69% к 20:00 (18:00 по Москве), сообщила секретарь Центризбиркома республики Марина Долматова на брифинге в воскресенье.

Она отметила, что эти данные пока не окончательные.

На предыдущих думских выборах в 2016 году итоговая явка избирателей в Башкирии составила 69,79%, что почти на 10% ниже, чем в 2011 году.

17-19 сентября в республике проводили 175 избирательных кампаний: кроме выборов депутатов Госдумы, проходили дополнительные выборы депутатов Госсобрания-Курултая в трех округах, основные выборы депутатов горсовета Уфы, советов других городов и сел.

В выборах депутатов Госдумы в Башкирии участвуют 14 политических партий. По шести одномандатным округам зарегистрировано 59 кандидатов, по партийным спискам - 93 претендента.