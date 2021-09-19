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Итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму превысила 93%

В Москве дистанционно проголосовали более 96% зарегистрированных избирателей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Итоговая явка избирателей на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 93,21%, или 592 388 человек, сообщил глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье.

Он сообщил, что в 20:00 территориальными избирательными комиссиями по ДЭГ прекращена процедура выдачи бюллетеней гражданам. В 20:15 прекращен прием электронных бюллетеней. Всего принято 587 349 бюллетеней.

Явка избирателей на электронное голосование в Москве превысила 96%, говорится в сообщении на сайте по наблюдению за электронным голосованием в столице.

Согласно обнародованной информации, свои голоса за кандидатов в депутаты по федеральному избирательному округу отдали более 1,9 млн человек. По одномандатному округу при такой же явке проголосовали также более 1,9 млн человек, на довыборах в Мосгордуму проголосовали более 75 тысяч граждан при явке 96,3%, а на выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Щукино при явке 96,1% свои голоса отдали более 15 тысяч москвичей.

Согласно утвержденному ЦИК РФ порядку, онлайн-голосование проводилось с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Принять участие в ДЭГ могли жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн могли жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В столице голосование проходит на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и "Ростелекомом".

ЦИК РФ Илья Массух

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