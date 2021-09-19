Володин лидирует в одномандатном округе в Саратове после обработки 4,48% протоколов
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Действующий председатель Государственной думы Вячеслав Володин по итогам обработки 4,48% протоколов набирает 76,32% голосов по Саратовскому одномандатному округу №163, свидетельствуют данные на табло Центризбиркома РФ.
На втором месте - кандидат от КПРФ Александр Анидалов (13,97%), далее идет Алексей Емельянов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").
По данным саратовского ЦИК, в данном округе зарегистрированы девять кандидатов.