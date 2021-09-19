На губернаторских выборах в Тверской области лидирует действующий глава Руденя

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя лидирует на выборах главы региона с 80% голосов по итогам обработки 0,09% протоколов, передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК.

На втором месте кандидат от КПРФ Людмила Воробьева (6,67%) и партии "Коммунисты России" Илья Клейменов.

Данные по остальным кандидатам пока неизвестны.

Руденя занимает пост губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года. Выдвинут кандидатом на выборах главы региона в этом году от партии "Единая Россия".