Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский микроавтобус и грузовик столкнулись в воскресенье на трассе в Воронежской области, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 20:45 в Богучарском районе на 757 км автодороги М-4 "Дон" в направлении Ростова-на-Дону.

По данным полиции, столкновение произошло, когда грузовой автомобиль Shacman осуществлял разворот с крайней правой полосы, а микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигался в попутном направлении.

"В результате ДТП телесные повреждения получили семь пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.

Всего в автобусе ехало 17 пассажиров, включая запасного водителя.

По факту ДТП ведется проверка.