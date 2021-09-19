"Единая Россия" набирает почти 43% голосов после подсчета 20% протоколов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" после обработки 20,06% протоколов лидирует на думских выборах, набирая 42,92% голосов. Соответствующие данные размещены на информационном табло в ЦИК России.

КПРФ набирает 23,04%, ЛДПР - 8,77%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,14%.

Также, по текущим данным, в Думу проходит партия "Новые Люди" - 6,87% голосов, которая по первым подсчетам опережала СПРЗ.

"Партия пенсионеров" теперь набирает менее 3%, оставшись с 2,91%. Партия "Яблоко" с 0,86% уступает экологической партии "Зеленые" - 1,07% и партии "Коммунисты России" - 1,48%. Партия "Свобода и справедливость" теперь уступает "Яблоку" с 0,77%.

В РФ завершилось голосование на выборах, которое проходило с 17 по 19 сентября.