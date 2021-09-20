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"Единая Россия" после обработки четверти протоколов набрала 44,26% голосов

"Единая Россия" после обработки четверти протоколов набрала 44,26% голосов
Подсчет голосов по итогам выборов депутатов Госдумы РФ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" после обработки 25,03% протоколов лидирует на думских выборах, набирая 44,26% голосов. Соответствующие данные размещены на информационном табло в ЦИК России.

КПРФ, согласно данным Центризбиркома, набирает 22,31%, ЛДПР - 8,50%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,58%.

Также, по текущим данным, в думу проходит партия "Новые Люди" с 6,58% голосов.

Согласно данным по одномандатным округам после обработки 25,22% протоколов, "Единая Россия" лидирует в 181 округе, КПРФ набирает 18 мест, кандидаты от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" проходят шести округах, а ЛДПР, "Гражданская платформа" и партия "Родина" пока набирают по одному месту по одномандатным округам. Кроме того, в Госдуму проходит пять самовыдвиженцев.

В РФ в воскресенье завершилось голосование на выборах, которое проходило с 17 по 19 сентября.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходят в РФ по смешанной системе - 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

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