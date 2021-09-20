Третьяк лидирует на думских выборах в одномандатном округе в Ульяновской области
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы седьмого созыва, легендарный хоккеист Владислав Третьяк лидирует на парламентских выборах по одномандатному округу в Ульяновской области, сообщил глава облизбиркома Юрий Андриенко.
"Обработано около половины протоколов УИК. В Радищевском одномандатном избирательном округе N188 ярко-выраженный лидер - Третьяк с 44,15% голосов, на втором месте - Гибатдинов с 20,81% голосов", - сказал Андриенко.
Третьяк - кандидат от "Единой России", Айрат Гибатдинов - от КПРФ.