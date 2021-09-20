"Единая Россия" набрала почти 50% голосов на выборах в Госдуму на Колыме

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" в Магаданской области получает 49,22% на выборах в Госдуму по результатам обработки 99,06% бюллетеней, сообщает региональный избирком.

На втором месте КПРФ с 21,07% голосов, за ЛДПР проголосовали 9,10% избирателей. "Новые люди" набирают 5,36%, остальные партии - менее 5% голосов.

По одномандатному округу лидирует кандидат от "Единой России" Антон Басанский, за которого проголосовали 54,14% избирателей. Кандидат от КПРФ Алексей Попов получает 20,01% голосов, Роман Исаев (ЛДПР) - 8, 43%, Снежана Гахраманова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 6,95%, Юрий Давыденко (Коммунисты России) - 6,43%.

Явка избирателей составила 43,06%.