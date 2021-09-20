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Хроника последних дней СССР

Женщина скончалась во время полета из Антальи в Екатеринбург

Самолет экстренно сел в Сочи

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Выполняющий рейс по маршруту Анталья - Екатеринбург самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в понедельник совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи из-за пассажирки, которой стало плохо, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"На борту воздушного судна женщине была оказана первая медицинская помощь членами экипажа и врачом из числа пассажиров. К сожалению, женщина скончалась до прибытия в аэропорт", - сказал представитель авиакомпании.

На данный момент воздушное судно еще находится в аэропорту Сочи, добавили в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Сочи, рейс, следовавший из Антальи в Екатеринбург, внепланово сел в авиагавани в 9:00 по московскому времени 20 сентября.

Причина - ухудшения самочувствия пассажирки 1959 года рождения из города Курган, сказано в сообщении. В 08:50 по Москве, незадолго до посадки, пассажирка умерла, заявили в пресс-службе.

В настоящее время воздушное судно ожидает отправки после завершения всех необходимых процедур с умершим пассажиром.

Анталья Турция Екатеринбург Сочи Уральские авиалинии

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