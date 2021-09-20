Курганский суд отправил в колонию похитительниц 21 млн рублей маткапитала

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Курганский городской суд приговорил четырех женщин к срокам заключения от трех за семи лет по делу о хищении 21 млн рублей из средств материнского капитала, сообщила областная прокуратура.

Следствие и суд установили, что подсудимые в составе организованной группы с января 2017 года по июнь 2018 года находили женщин, у которых двое детей, заключали с ними фиктивные договоры целевых денежных займов на строительство жилья. Собранные документы они подавали в Пенсионный фонд России и по ним получали деньги за счет средств сертификатов на материнский капитал.

Подсудимые признаны виновными в мошенничестве при получении крупных выплат (ч.4 ст.159.2 УК). Суд приговорил их к трем, пяти, шести и семи годам колонии общего режима.

Приговор в силу еще не вступил.