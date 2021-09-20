Житель Коми убил сестру, ранил еще трех человек и покончил с собой

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще трое госпитализированы в результате бытового конфликта со стрельбой в Корткеросском районе Коми, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, в ночь на 18 сентября в частном доме одного из населенных пунктов Корткеросского района местный житель из личной неприязни расстрелял из двуствольного гладкоствольного ружья четырех человек.

В результате одна из пострадавших - 54-летняя сестра подозреваемого - скончалась на месте. Остальные (53-летняя сестра злоумышленника, 58-летняя соседка и 37-летний сосед) были госпитализированы с ранениями. После содеянного подозреваемый покончил с собой, говорится в сообщении.

По имеющимся данным, мужчина злоупотреблял спиртным, нигде не работал.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).