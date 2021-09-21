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Хроника последних дней СССР

В Приморье кража прибора по отслеживанию паводка создала угрозу для целого района

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Примгидромет сообщил, что рядом с селом Новопокровка в Красноармейском районе было украдено всё контрольно-измерительное оборудование с гидрологического комплекса по контролю за уровнем воды в реке Наумовка.

О краже ученые узнали, как только с поста им перестали поступать данные. Они предполагают, что оборудование украли 15 сентября.

Проверка комплекса показала: "Всё, что осталось от современного оборудования – это столб и пустой бокс".

Заявление о краже уже подано в полицию.

"Мы хотим обратить внимание жителей Приморья, что данное оборудование не представляет никакой ценности при использовании его не по назначению, так как сделано из современных материалов, которые не сдашь в пунктах приема металлолома. А отсутствие данного оборудование на местах представляет угрозу безопасности жителей целого района", - говорится в обращении Примгидромета.

Ученые объяснили, что выведение комплекса из строя лишило их и структуры МЧС возможности отслеживать развитие дождевых паводков в непрерывном режиме и получать гидрологические данные повышенной точности, которые позволяют им вовремя прогнозировать наводнения и паводки.

Накануне в Приморье было объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, который принесет сильный дождь, что может вызвать подъем воды в реках на 1,3 метра.

Примгидромет Гидрометцентр МЧС Приморье Наумовка Красноармейский район

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