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Хроника последних дней СССР

Три человека погибли в аварии фуры и микроавтобуса в Ростовской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Фура и микроавтобус столкнулись на трассе под Новошахтинском (Ростовская область), сообщает горадминистрация в инстаграме.

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще один позднее скончался в больнице. Есть пострадавшие.

Отмечается, что микроавтобус ехал из Горловки в Белгород.

На момент аварии в салоне находились 17 пассажиров и два водителя. 11 пассажиров и водители после аварии были размещены в общежитии до прибытия транспорта, высланного перевозчиком.

В отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области журналистам сообщили, что, по предварительным данным, водитель фуры Volvo был пьян, не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

Ростовская область

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