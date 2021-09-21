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Хроника последних дней СССР

Убивавший ради квартир петербургский мошенник получил пожизненный срок

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Суд Петербурга вынес приговор участникам преступной группы по обвинению в совершении убийств престарелых и мошенничестве в отношении их квартир, сообщает региональное СУ СК.

Обвинительный вердикт вынесен в отношении Забары Зубова, Геннадия Агеева, Виктории Годовиковой, Валентины Торочковой и Виктора Зорина.

В 2010 году сотрудник МВД Сергей Крохин организовал преступную группу для убийства пожилых или асоциальных граждан ради их квартир.

В основном подыскивались квартиры, в собственности у женщин, имевших сына или внука. После убийства женщины ее наследника уговаривали вступить в фиктивный брак с одной из соучастниц и в дальнейшем тоже убивали.

"Крохиным были придуманы способы совершения убийств, которые не оставляли следов на телах потерпевших. Агеев, пенсионер МВД, занимался юридическими вопросами, связанными с оформлением наследства, после чего реализовывал квартиры. Непосредственно исполнителями убийств были Зубов и Зорин, а Торочкова и Годовикова вступали с потерпевшими в фиктивные браки", - говорится в сообщении ведомства.

С 2010 по 2015 год соучастники совершили четыре убийства и два мошенничества.

Зубов осужден пожизненно, Зорин - на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Уголовные дела в отношении остальных фигурантов прекращены из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Сергей Крохин в 2019 году был осужден пожизненно.

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