Генпрокуратура пообещала наказывать призывающих к массовым беспорядкам

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Генеральной прокуратуре России заявили, что будут привлекать к уголовной и административной ответственности тех, кто призывает к массовым беспорядкам и размещает в интернете заведомо недостоверные сведения, в том числе связанные с прошедшими выборами.

"Мы будем добиваться привлечения к ответственности тех, кто допускал эти нарушения, и не только ограничивать незаконное распространение информации, но и привлекать к ответственности вполне конкретных виновных лиц", - сказал замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров, выступая во вторник в Совете Федерации.

Он отметил, что "прокуратура принципиально реагирует на вбросы заведомо недостоверной информации, в том числе в ходе прошедшего голосования, и призывам к массовым беспорядкам, ограничивает доступ к ним методами прокурорского реагирования".

"Эти действия образуют соответствующие составы как административных правонарушений, так и уголовных преступлений. И эта работа будет продолжена впредь", - подчеркнул представитель надзорного ведомства.

Он напомнил, что недавно по представлению прокуратуры Москвы Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту размещения в телеграм-канале "Что делать" призывов к массовым беспорядкам.

"Мы будем ориентировать органы внутренних дел поработать соответствующим образом в отношении размещения недостоверной информации в плане привлечения к административной ответственности, будем работать с Роскомнадзором для привлечения к ответственности СМИ, размещающих подобные сведения", - отметил Жафяров.