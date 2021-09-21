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Хроника последних дней СССР

Арестанта убили в душевой петербургского СИЗО "Кресты-2"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Арестант был убит в СИЗО-1 под Петербургом, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

СК сообщает, что вечером 19 сентября арестованный за совершение особо тяжкого преступления в душевой комнате задержал арестанта 1984 года рождения.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и причины, способствовавшие совершению преступления, добавили в ведомстве.

СИЗО-1 находится в городе Колпино. В 2017 году туда были переведены арестанты из старейшей тюрьмы "Кресты" в центре Петербурга. Новый изолятор получил неофициальное название "Кресты-2". Его вместимость в два раза больше, чем в старом здании.

Петербург Кресты

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