Поиск
Хроника последних дней СССР

Делом пропавшей в Рязани матери двух детей займется ГСУ СКР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в производство Главного следственного управления СКР расследование уголовного дела о безвестном исчезновении в июле 2021 года 26-летней жительницы Рязани Елены Логуновой, сообщила во вторник пресс-служба СК.

По факту пропажи рязанки возбуждено дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

"Сегодня в ходе программы на одном из федеральных каналов родители девушки высказывают мнение, что муж их дочери причастен к ее исчезновению и сообщают о странном поведении мужчины и его родственников. Звучит и иная точка зрения - родственников мужа девушки, которые считают, что она скоро вернется. Также в эфире телепередачи звучит критика в адрес следствия, которое, по словам присутствующих, недостаточно активно проводило следственные действия на первоначальном этапе", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил подчиненным проверить все изложенные доводы, провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения женщины и ее местонахождения.

Как сообщалось, пропавшая Елена Логунова - мать двух девочек в возрасте двух лет и четырех месяцев. Следствие отрабатывало разные версии происшествия, среди которых похищение и убийство. В частности, на полиграфе проверили мужа пропавшей – как последнего видевшего ее человека, но результаты показали, что он не причастен к исчезновению жены.

К поискам были привлечены волонтерские поисковые отряды, водолазы, сообщение о ее пропаже неоднократно передавали местные СМИ.

Рязань СКР Елена Логунова

Новости
Пандемия коронавируса

Туроператоры запустили продажу вакцинных туров за рубеж для россиян

Слуцкий не получил визу для поездки на Генассамблею ООН

"Единая Россия" получает в Госдуме 324 депутатских мандата

"Единая Россия" получает в Госдуме 324 депутатских мандата

Генпрокуратура пообещала наказывать призывающих к массовым беспорядкам

Нападения в школах и вузах

Пермский вуз оценит действия преподавателей во время стрельбы

Пермский вуз оценит действия преподавателей во время стрельбы

В МИД РФ назвали фантазиями заявления Госдепа по российским выборам

Расходы россиян на овощи и фрукты растут быстрее, чем на другое продовольствие

Венедиктов назвал итоги голосования в Москве "трагической ошибкой партий"

Венедиктов назвал итоги голосования в Москве "трагической ошибкой партий"

Мужчина пригрозил взорвать дома в татарстанском Альметьевске

В Кремле рассчитывают на изменение позиции Турции, не признающей выборы в Крыму

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');