Делом пропавшей в Рязани матери двух детей займется ГСУ СКР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в производство Главного следственного управления СКР расследование уголовного дела о безвестном исчезновении в июле 2021 года 26-летней жительницы Рязани Елены Логуновой, сообщила во вторник пресс-служба СК.

По факту пропажи рязанки возбуждено дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

"Сегодня в ходе программы на одном из федеральных каналов родители девушки высказывают мнение, что муж их дочери причастен к ее исчезновению и сообщают о странном поведении мужчины и его родственников. Звучит и иная точка зрения - родственников мужа девушки, которые считают, что она скоро вернется. Также в эфире телепередачи звучит критика в адрес следствия, которое, по словам присутствующих, недостаточно активно проводило следственные действия на первоначальном этапе", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил подчиненным проверить все изложенные доводы, провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения женщины и ее местонахождения.

Как сообщалось, пропавшая Елена Логунова - мать двух девочек в возрасте двух лет и четырех месяцев. Следствие отрабатывало разные версии происшествия, среди которых похищение и убийство. В частности, на полиграфе проверили мужа пропавшей – как последнего видевшего ее человека, но результаты показали, что он не причастен к исчезновению жены.

К поискам были привлечены волонтерские поисковые отряды, водолазы, сообщение о ее пропаже неоднократно передавали местные СМИ.