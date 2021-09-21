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Хроника последних дней СССР

Всеволод Вуколов назначен замглавы Минюста РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил Всеволода Вуколова заместителем министра юстиции России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра юстиции РФ", - говорится в документе.

В последнее время Всеволод Вуколов занимал должность директора Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста РФ, сообщается на сайте Минюста РФ. Он выступил одним из создателей федеральной государственной информационной системы "Работа в России", является одним из соавторов концепции создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день занимается в том числе вопросами создания исправительных центров для осужденных к принудительным работам.

Минюст РФ Всеволод Вуколов

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