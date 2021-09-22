Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Ставрополе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в одной из квартир десятиэтажного жилого дома в Ставрополе, есть погибшие, сообщила в среду пресс-служба краевого главка МЧС.

"В 1:35 мск произошел пожар в квартире на последнем этаже десятиэтажного жилого дома по улице Тухачевского, 15. Входную дверь пришлось вскрывать. Обнаружены тела трех погибших. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время тушения пожара из дома было эвакуировано 20 человек. На данный момент возгорание ликвидировано.