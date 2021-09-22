Поиск
Хроника последних дней СССР

Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Ставрополе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в одной из квартир десятиэтажного жилого дома в Ставрополе, есть погибшие, сообщила в среду пресс-служба краевого главка МЧС.

"В 1:35 мск произошел пожар в квартире на последнем этаже десятиэтажного жилого дома по улице Тухачевского, 15. Входную дверь пришлось вскрывать. Обнаружены тела трех погибших. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время тушения пожара из дома было эвакуировано 20 человек. На данный момент возгорание ликвидировано.

Ставрополь

Новости

Всеволод Вуколов назначен замглавы Минюста РФ

Путин освободил Буксмана от должности первого замгенпрокурора

Нападения в школах и вузах

Семеро раненых при стрельбе в Перми остаются в тяжелом состоянии

Что произошло за день: вторник, 21 сентября

Набиуллина назвала "крайне неудачными" слова своего зама о пенсионерах

Набиуллина назвала "крайне неудачными" слова своего зама о пенсионерах
Пандемия коронавируса

Туроператоры запустили продажу вакцинных туров за рубеж для россиян

Слуцкий не получил визу для поездки на Генассамблею ООН

"Единая Россия" получает в Госдуме 324 депутатских мандата

"Единая Россия" получает в Госдуме 324 депутатских мандата

Генпрокуратура пообещала наказывать призывающих к массовым беспорядкам

Нападения в школах и вузах

Пермский вуз оценит действия преподавателей во время стрельбы

Пермский вуз оценит действия преподавателей во время стрельбы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');