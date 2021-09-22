"Аэрофлоту" ремонт протараненного бензовозом самолета обойдется в 736 млн рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" объявил конкурс на ремонт фюзеляжа самолета Airbus A321, в который год назад на стоянке в "Шереметьево" врезался автомобиль-топливозаправщик. Максимальная стоимость работ - 736,2 млн рублей.

Подрядчику предстоит устранить повреждения и деформацию боковых и нижних силовых элементов носовой части фюзеляжа, включая шпангоут, говорится в материалах закупки.

В августе 2020 года в A321 c регистрационным номером VP-BAX врезался топливозаправщик, выехавший за пределы сервисной дороги. У самолета была повреждена носовая часть, у машины - кабина, сообщали в "Аэрофлоте". Никто не погиб, водителю бензовоза была оказана медицинская помощь.