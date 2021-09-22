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Утечка нефтепродуктов под Астраханью произошла при попытке распилить судно

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Астраханской области водоохранная зона Волги оказалась загрязнена нефтепродуктами и мусором из-за того, что сотрудники АО "Астраханский универсалпорт" пытались распилить судно прямо в этой зоне, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, специалисты ведомства отобрали на месте происшествия пробы воды и почвы.

"Кажется, некоторые предприниматели думают, что утилизировать судно не сложнее, чем сдать ненужную бочку в чермет", - написала Радионова в инстаграме.

И.о. астраханского межрайонного природоохранного прокурора Зариф Шамшутдинов сообщил "Интерфаксу", что судно пилили без разрешения, нефтепродукты с судна откачивали в яму на берегу. По его словам, по факту началась проверка, причастные к нарушению устанавливаются.

Утром 22 сентября астраханское управление МЧС сообщило, что у причалов Росморпорта на поверхности Волги появилась нефтесодержащая пленка. Площадь загрязнения предварительно оценили в 250 кв. метров.

АО "Астраханский универсалпорт" по итогам 2020 года имело нулевую выручку и чистый убыток в размере 1,6 млн рублей. Компания не раскрывает своих конечных собственников. Ее гендиректор - Кирилл Козлов, он же возглавляет и является единственным владельцем ООО "Астраханский универсалпорт", свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка ООО в 2020 году равнялась 110 млн рублей, чистая прибыль - 1,5 млн рублей.

На сайте ООО "Астраханский универсалпорт" говорится, что это стивидорная компания, которая занимается перевалкой всех видов сухих грузов. Помимо этого, ООО осуществляет прием металлолома различных категорий (сеть приемных пунктов охватывает Астрахань и Астраханскую область), а также продажу песка и щебня по всей Астраханской области.

Астраханская область Волга Росприроднадзор Светлана Радионова Астраханский универсалпорт

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